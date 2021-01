VSAC direktors: darbinieka atlaišanas iemesls nebija viņa atteikums vakcinēties pret Covid-19

Viņš apstiprināja, ka vienā no filiālēm bijis gadījums, kad darbinieks atteicies izmantot sejas aizsargmasku, cimdus un aizsargkombinezonu. Par epidemioloģisko prasību neievērošanu VSAC vadība saņēmusi ziņojumu no filiāles vadības, un saskaņā ar darba likumdošanu darbinieks no amata atbrīvots.