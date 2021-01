Vai vegāniem un veģetāriešiem kauli lūzt biežāk?

Pirmā līdz šim veiktā kohortas pētījuma par šo tēmu mērķis bija izpētīt uztura ietekmi uz kaulu veselību. Saskaņā ar European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition datiem, informācija par dalībnieku uzturu tika apkopota sākotnēji (1993–2001) un pēcpārbaudē (≈ 2010).

Oksfordas Nacionālā veselības dienesta dati apliecina, ka apmēram 55000 pētījuma dalībnieku tika novēroti līdz 2016. gadam, konstatējot 3941 kaulu lūzumus saistībā ar uztura paradumiem, no tiem 566 pētījuma dalībniekiem (n) tika konstatēts rokas lūzums; n=889 – plaukstas locītavas lūzumi; n=945 – gūžas lūzumi; n=366 – augšstilba kaula lūzumi; n=520 – potītes lūzumi; n=467 – citas ķermeņa kaulu lūzumu vietas (atslēgas kauls, riba, skriemeļi).

Pētījuma autori tomēr uzsver, ka ne tikai uztura paradumi var ietekmēt kaulu lūzuma riskus. Liela loma ir arī ķermeņa masas indeksam – zems indeks (mazāks par 18,5) ir saistīts ar lūzuma riskiem dažādās ķermeņa lokalizācijās. Pētnieki skaidro: neraugoties uz to, ka pētījuma datu apstrādē nebija informācijas par papildus kalcija uzņemšanu pētījuma laikā, ķermeņa masas indekss varētu daļēji izskaidrot pētījuma rezultātus, jo vegāniem un veģetāriešiem ķermeņa masas indekss parasti ir zemāks nekā visēdājiem. Turklāt, ņemot vērā to, ka zems ĶMI ir it īpaši gūžas kaula lūzumu riska faktors, visiem cilvēkiem jācenšas uzturēt veselīgu – ne mazāku un ne lielāku – ĶMI (18,5-25), uzsver pētījuma autori.