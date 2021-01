Aicina rakstīt par savu pieredzi “Vardarbības arhīvā”

“Maratona rīkotāju čatā viena no brīvprātīgajām vaicāja, ko darīt ar vēstuli, kuru no Madonas puses bija atsūtījusi kundze gados, pastāstot, kā bērnībā piedzīvotā seksuālā vardarbība ietekmēja visu viņas tālāko dzīvi. Nelikās pareizi to glabāt pie žurnālistiem. Negribējās arī laist nebūtībā visas pieredzes, kas izskanēja tiešajā ēterā, ņemot vērā, cik grūti mums iepriekšējos gados nācās cilvēkus pierunāt runāt par piedzīvoto kauna dēļ, ka ar viņiem tā noticis,” saka Sanita Jemberga, Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Re:Baltica vadītāja.