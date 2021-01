Mūsos vairāk izpaužas reptīlās smadzenes, primārie instinkti. Mēs kļūstam agresīvāki!

Kā skaidro eksperti – pieaugošā Covid-19 izplatība, kā arī

stingrākie ierobežojumi ir liels izaicinājums sabiedrības mentālajai veselībai.

Visvairāk sabiedrības agresiju izjutušas sievietes (51 %), bet vīrieši to izjutuši ievērojami retāk (43 %). Ar sabiedrības agresiju visvairāk saskārušies jauni cilvēki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (60 %), 30 līdz 59 gadu vecuma grupā to izjutuši 48 % iedzīvotāju, bet vecumā no 60 līdz 74 gadiem – 38 % iedzīvotāju.

Arī līdzcilvēku agresiju nedaudz biežāk izjutušas sievietes (24 %) nekā vīrieši (21 %). Visvairāk ar to sastapušies jaunāki cilvēki – teju katrs trešais (28 %) vecumā no 18 līdz 39 gadiem, 24 % vecumā no 40 līdz 49 gadiem, 20 % vecumā no 50 līdz 59 gadiem un 13 % vecumā no 60 līdz 74 gadiem.

Tāpat arī biežāk nekā parasti agresīvi jutušās sievietes (25 %), bet vīrieši nedaudz retāk (22 %). Agresīvs noskaņojums visvairāk (36 %) novērots 18 līdz 29 gadu vecumā, bet vismazāk – (16 %) 50 līdz 74 gadu vecumā.

Krīzes situācijās ir normāli justies jūtīgākam un nervozākam

Sabiedrības veselības speciāliste un Veselības zinātņu maģistre Ineta Vanaga skaidro, ka krīzes situācijās aizsargmehānismi, kas atrodas smadzeņu garozā, nestrādā kā ierasts, tāpēc cilvēks kļūst jūtīgāks pret apkārt notiekošo un asāk gan izjūt, gan izpauž emocijas.

Šajos apstākļos vairāk izpaužas reptīlās smadzenes un primārie instinkti, kas, izjūtot draudus, liek uzbļaut, pasīvi klusēt, ignorēt vai pat uzbrukt.

Eksperte gan skaidro, ka sabiedrībā vienmēr bijuši atšķirīgi viedokļi un to izpausmes veids, bet šobrīd, kad paši esam nervozāki un jūtīgāki, tos uztveram daudz asāk, tāpēc arī šķiet, ka agresivitāte kopumā palielinājusies. Kad jūtamies labi, arī mūsu smadzenes vairāk pamana pozitīvo un daudz retāk ievēro kāda negatīvās izpausmes.

FOTO: shutterstock.com

Nervozitāti pastiprina aktivitāšu un komunikācijas trūkums

“Sabiedrības šī brīža emocionālo veselību ietekmē dažādi faktori. Rudenī un ziemā vienmēr novērojami sezonālie garastāvokļa traucējumi, kas saistīti ar to, ka uzņemam mazāk saules gaismas un samazinājies vispārējais aktivitātes līmenis.

Ja iepriekš nācās iziet no mājas vismaz tādēļ, lai aizietu uz darbu vai transportu, tad šobrīd, kad tiek strādāts no mājām, var atrast iemeslus, lai ārā neizietu nemaz. Krīze to tikai pastiprina, jo neziņas apstākļos cilvēks vienmēr vēlas rīkoties mazāk.

Daudzās situācijās gan tieši mazkustīgums, nevis stress, ir tas, kas “uzdod pa nerviem”, jo kustība ir domāta, lai cilvēks atbrīvotos, turklāt pēc fiziskām aktivitātēm un to laikā izdalās endorfīni jeb "laimes hormoni", kas rada pacilātību un laimes sajūtu,” stāsta Ineta Vanaga.

Lai cilvēks justos labi un viņa smadzenes būtu jaunas, ir svarīgi divi faktori – fiziskās aktivitātes un komunikācija. Cilvēks pēc savas dabas ir sociāla būtne, kuram ir ļoti svarīgi būt daļai no kādas grupas. Šī brīža attālinātais komunikācijas formāts lielai daļai jau ir apnicis, un arī tas ir iemesls, kāpēc cilvēks kļūst nomākts un nervozs.

Kā nomierināt sevi?