Braukšanas ekstāze ar pasaulē jaudīgāko trīscilindru motoru

GR jeb Gazoo Racing ir Toyota motorsporta divīzija, kas ar Yaris WRC aizveda līdz pasaules čempiona titulam Otu Tanāku - vai otrādi. Stingri ņemot, GR arī ir tikai Yaris pa pusei. Tas ir garāks, platāks un zemāks. Pakaļējais tilts ir no korollas, kas izskaidro platās riteņu arkas. Visus četrus riteņus tur neatkarīga piekare un savieno sarežģīta pilnpiedziņas sistēma GR-Four.

No parastā Yaris te palikusi tikai riteņu bāze, spoguļi, lukturi un antenas spura uz jumta. Jumts patiešām ir no oglekļa šķiedras, nevis tikai izskatās, - mīnus 3,5 kilogrami. Durvis, motorpārsegs un bagāžnieka vāks ir no alumīnija - vēl mīnus 24 kg. WRC mašīnā jumtam jābūt pēc iespējas zemākam, lai neaizsegtu gaisa plūsmu antispārnā, bet Toyota tomēr gribēja paturēt aizmugurējos sēdekļus. WRC tehniskie noteikumi aizliedz stiprināt aerodinamiskos elementus pie pakaļējām durvīm, tāpēc te tādu nemaz nav.