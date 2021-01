Atklātā vēstulē aicina neatbalstīt Saeimā virzītos grozījumus par ģimenes definīciju

"Vēršam jūsu uzmanību arī uz to, ka attiecīgais likumprojekts ir pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām, jo gan Eiropas Cilvēktiesību un Pamatbrīvību konvencija, gan Eiropas Savienības tiesības un institūcijas aizsargā daudzveidīgus ģimenes attiecību modeļus. Vienlaikus vēlamies uzsvērt, ka šajā mums visiem tik smagajā laikā mēs aizvien vairāk novērtējam stipras un vienotas Eiropas Savienības darbību, bet ar šādu iniciatīvu mūsu likumdevējs nonāk klajā pretrunā ar to un noliedz Eiropas Savienības pamatvērtības. Līdz ar to likumprojekts attālina Latviju no piederības Eiropas kultūrtelpai," teikts vēstulē.