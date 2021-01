Dzīve ledū: kā dzīvo inuīti?

Gandrīz katrs no mums ir centies ziemā uzbūvēt sev sniega cietoksni, kurā paslēpties. Arktikā šādas mājas sauc par iglām. Igla ir no sniega celts mājoklis, kas ir raksturīgs tieši Kanādas ziemeļos dzīvojošiem inuītiem. To parasti veido no sniegā izcirstiem bluķiem. Šādā kupolveida mājoklī parasti uzturas medību laikā, kad ir nepieciešams patverties no lielā aukstuma. Lai būtu siltāk, parasti tā sienas no iekšpuses izklāj ar ādām. Iglu iekšpusē gaisa temperatūra ir no −7 °C līdz +16 °C.