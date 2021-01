2020.gads Latvijā bijis siltākais novērojumu vēsturē

2020. gads iesākās ar ekstremālu siltumu. Latvijā 2019./2020. gada ziemas vidējā gaisa temperatūra bija +2,7 grādi jeb 5,7 grādi virs normas, kļūstot par siltāko ziemu novērojumu vēsturē un par 1,7 grādiem pārspējot 1924./1925. gada ziemu. Kopumā šī bija piektā ziema kopš 1924. gada ar vidējo gaisa temperatūru virs 0 grādiem. Janvārī katru dienu visā valstī gaisa temperatūra pakāpās virs 0 grādiem, arī februārī daudzviet diennakts maksimālā temperatūra bija virs 0 grādiem. Gada pirmajos divos mēnešos tika novēroti 182 no 394 pērn stacijās reģistrētajiem diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordiem, kā arī janvāris, ar vidējo gaisa temperatūru +3,1 grādi, bija siltākais novērojumu vēsturē, bet februāris ar +2,2 grādiem bija 2. siltākais, atpaliekot vien no 1990. gada februāra.

Vasaras vidējā gaisa temperatūra Latvijā bija +17,2 grādi, kas ir 1,0 grāds virs vasaras normas. No vasaras mēnešiem siltākais bija jūnijs, kas ar vidējo gaisa temperatūru +18,1 grāds jeb 3,3 grādiem virs normas kopā ar 1999. gada jūniju bija otrs siltākais jūnijs novērojumu vēsturē kopš 1924. gada. Jūnija vasarīgo karstumu pavadīja bieži negaisi ar krusu. Jūlijā un augustā gaisa temperatūra lielākoties bija zem normas, jūlijam Latvijā esot 1 grādu vēsākam par normu, bet augusts kopumā bija 0,7 grādus siltāks par normu. Vasarā tika reģistrēti lielākā daļa no 2020. gadā novērotajiem diennakts minimālās gaisa temperatūras rekordiem (9 no 14), lai gan šī bija pirmā vasara kopš 2014. gada, kurā gaisa temperatūra nebija zemāka par +1,0 grādu.