Sāk sagatavošanās darbus Rīgas apvedceļa pārveidei par ātrgaitas autoceļu

Rīgas apvedceļa pārveidošanai par ātrgaitas automaģistrāli paredzēts sākt ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru trim posmiem - autoceļa A5 posmam no Salaspils līdz Babītei, autoceļa A4 posmam no Baltezera līdz Saulkalnei, kā arī iespējamajam jaunajam "Via Baltica" autoceļa E67 posmam Vangaži-Skulte.

Autoceļu A4 Baltezers-Saulkalne un A5 Salaspils-Babīte, kas kopā veido Rīgas apvedceļu, posmiem plānoti divlīmeņu ceļumezgli ar visiem nozīmīgākajiem autoceļiem. Savukārt maršruta E67 posma izpētē plānots izvērtēt jauna autoceļa izbūvi gar "Rail Baltica" dzelzceļa līniju, sākot no autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas robeža (Veclaicene) netālu no Vangažiem līdz aptuveni Skultei, pieslēdzoties autoceļam A1 Rīga (Baltezers)-Igaunijas robeža (Ainaži), tādējādi "Via Baltica" tranzītu plūsmu novirzot prom no Baltezera un Ādažiem.