Apritējuši divi gadi kopš Kariņa valdības izveides

Kariņš arī uzsver panākto Eiropas Savienības līmenī un izaicinājumus nākotnē. "Esam panākuši, ka nākamos septiņos gados Latvijas ekonomikas izaugsmē tiks ieguldīti vairāk nekā desmit miljardi eiro no Eiropas daudzgada budžeta un Eiropas ekonomikas atjaunošanas fonda. Galvenais izaicinājums - turpmāku stratēģisko lēmumu pieņemšanā un to īstenošanā pieturēties pie nacionālā attīstības plāna, kas ir ceļa karte mūsu ekonomikas pārveidei, padarot to daudz konkurētspējīgāku. No tā būs atkarīgs, cik ātri pārvarēsim Covid-19 pandēmijas radīto krīzi un atgriezīsimies uz ekonomiskās izaugsmes ceļa," norādīja premjers.