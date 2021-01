Jurašs: Korupcijas izskaušanā viens no svarīgākajiem faktoriem ir politiskā griba un vēlme to darīt

Jurašs norādīja, ka viens no svarīgākajiem faktoriem ir politiskā griba un vēlme šo situāciju uzlabot.

Pēc Saeimas deputāta domām, to iespējams izdarīt vairākos veidos, taču viens no tiem paredz pilnveidot normatīvos aktus un tiesisko regulējumu. Vienlaikus tikpat svarīgi esot arī to reāli īstenot dzīvē.