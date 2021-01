Eksperts: Latvijā ir ļoti izkliedēta izpratne par principiāliem jautājumiem korupcijas jomā

Kā vienu no problēmas saknēm Latvijā Kalniņš min ļoti izkliedētu izpratni par principiāliem jautājumiem korupcijas jomā. Daudzos gadījumos tieši atšķirīgā izpratne izmeklēšanas iestādēs, prokuratūrā un tiesā rezultējusies ar neveiksmīgiem korupcijas apkarošanas gadījumiem, kas gadu gaitā ir sakrājušies.

"Nekur nav teikts, ka visai izmeklēšanai, kriminālvajāšanai un notiesāšanai ir jābūt kā konveijeram, kā padomju laikā - prokurors pateica un tiesa apstiprināja to, ko prasīja. No otras puses, nozīmīgās izmeklēšanās un krimināllietās mums ir bijis tik daudz izgāšanos, ka ir ļoti skaidri redzams, ka viedokļu izkliede, kā kaut kas ir jāpierāda un kā kaut kas ir kvalificējams, ir tik liela, ka tas noved pie ļoti izteiktas neefektivitātes. To papildina arī nepietiekama kapacitāte, un tā rodas nebeidzami ilgie procesi," skaidroja speciālists.