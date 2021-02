Briesmoņi, šaušalas un rasisms: H. F. Lavkrafta baisais mantojums

Hovarda Filipa Lavkrafta darbi ir ne vien drūmi, bet nereti arī ļoti nepatīkami un neomulīgi. Tēli un ainas tajos cilvēkam allaž izraisa tumšas šaušalas un neomulību. Kā no Lavkrafta darbiem izkāpušās baisās būtnes, drūmās priekšnojautas un gaisotne kopā ar 20. gadsimta 30. gadu rasisma problēmām Amerikā lieliski atainota 2020. gada seriālā “Lavkrafta valsts” (Lovecraft Country), kas skatāms LMT Viedtelevīzijā. Arī ja Lavkrafta darbi nav lasīti, tad šis seriāls pavisam noteikti varētu kalpot kā labs ieskats Lavkrafta drūmajā pasaulē, tiesa, daudzas detaļas varbūt būtu grūti saprast, nepazīstot viņa stāstus.

Ja kāds lūgtu aprakstīt Lavkrafta darbus vienā teikumā, tad varētu teikt, ka viņš raksta par neiedomājamām un milzīgām šausmām, kas mīt tepat zem ikdienišķās pasaules slāņa. Šī drūmā pasaule ir pilna ar fantastiskiem briesmoņiem, taustekļiem un šaušalām. Lavkrafta darbos bieži vien parasti, ikdienišķi cilvēki nokļūst ārkārtīgi neparastās ārpasaulīgās situācijās. Reti kurš no tām izkļūst dzīvs vai nesajucis prātā. Lavkrafta teksti ir dīvaini un mizantropiski – tajos skaidri parādīts, cik cilvēkam naidīga ir pasaule, rakstīts izdevumā "The New York Times".