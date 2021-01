Iespējams, beidzot atrisināta Djatlova pārejas incidenta mistērija

1959. gadā pēc vairākas nedēļas ilgiem meklējumiem tika atrasti deviņu pazudušo slēpotāju sasalušie līķi. Teltī, ko jaunieši bija uzcēluši netālu no “Miroņu kalna” Urālos, bija izgriezts caurums, no tās veda steidzīgi basu pēdu nospiedumi, kaut arī ārā bija stindzinošs sals. Pārsimts metru rādiusā ap nometni vēlāk tika atrasti puskaili jauniešu līķi. Kāds bija mēģinājis iekurt ugunskuru, cits rāpies kokā. Studentei, kas tika atrasta vēlāk, bija izrauta mēle, bet tās biedram sadragāts krūškurvis.

Pirmie divi vīriešu ķermeņi, tērpti tikai apakšveļā, tika atrasti mežmalā, blakus izdeguša ugunskura atliekām. Trīs nākamie ķermeņi, to skaitā arī grupas vadītājs Djatlovs un sieviete, tika atrasti starp telti un ugunskuru tādā pozā, it kā tie būtu centušies atgriezties teltī. Divus mēnešus vēlāk, daļēji apģērbti, tika atrasti arī pārējie četri pārgājiena dalībnieki. To ķermeņi bija tādā stāvoklī, it kā tie būtu piedzīvojuši autoavāriju, turklāt grupas otrai sievietei bija izrauta mēle. To drēbes un ķermeņi saturēja nelielas radiācijas pēdas.