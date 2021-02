Āboliņš: "Tet" lēmums pārtraukt Krievijas TV kanālu raidīšanu mazinās kaimiņvalsts propagandas apmēru

Padomes vadītājs akcentēja, ka minēto lēmumu komersants pieņēmis patstāvīgi. "Viņiem acīmredzot bija pamatoti iemesli tā rīkoties. Kopumā vērtējot, no Latvijas informatīvās vides drošības viedokļa šāds lēmums ir apsveicams, jo tas mazinās Krievijas propagandas apmēru," sacīja Āboliņš.

NEPLP jau pirms kāda laika sāka ļoti nopietnu visu mediju patiesā labuma guvēju pārbaudi, atgādināja Āboliņš, uzsverot, ka padome jau pirms gada un trīs mēnešiem ierobežoja deviņu Krievijas kanālu pārraidīšanu Latvijā, jo tika noskaidrots, ka to patiesais labuma guvējs bija Krievijas prezidentam pietuvinātais baņķieris Jurijs Kovaļčuks.

Vienlaikus Trofimova uzsvēra, ka "Tet" nepārtraukti rūpīgi uzrauga to piegādātāju un līgumu atbilstību normatīvo aktu prasībām. ""Tet" vienmēr ir godprātīgi ievērojis likumdošanas prasības, tostarp īstenojis NEPLP lēmumus par noteiktu ārvalstu kanālu retranslācijas aizliegumu," teica Trofimova.

Neskatoties uz ilgstošiem un vairākkārtējiem informācijas pieprasījumiem, "Tet" nav pieejama juridiski pamatota informācija par TV kanālu "PBK", "NTV Mir", "Ren TV Baltija", "Kinokomedija" un "Kinomiks" retranslācijas tiesību izplatītājiem Latvijā. Līdz ar to nav iespējams veikt pienācīgu risku izvērtējumu, kā to pieprasa piemērojamie likumi (tostarp Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē). Televīzijas kanālu izplatītājs ir SIA "TEM LV" - viens no SIA "Baltijas mediju alianses" uzņēmumiem.