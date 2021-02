Ijabs: Navaļnija lieta ir politiska prāva, un tai nav nekādas saistības ar neatkarīgu tiesu

"ES noteikti būtu jādomā arī par to, kā Krievijā atbalstīt neatkarīgu žurnālistiku un iespējas paust neatkarīgu viedokli, primāri izmantojot masu medijus un internetu, lai alternatīvais viedoklis būtu pieejams arī Kremļa kontrolētajiem medijiem. Šajā jomā vajadzētu ieguldīt vairāk," teica politiķis.

Kā piemēru viņš minēja to, ka Rīgā atrodas viens no Krievijas populārākajiem neatkarīgajiem interneta portāliem "Meduza". Viņa ieskatā, ir jāatbalsta profesionālas, neatkarīgas informācijas radīšana, lai tā būtu pieejama jo, kā parādīja Navaļnija filma par Putina pili un arī pārējās, kas atmasko korupciju, tās ieguvušas plašu rezonansi un ticami, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc Kremlis rīkojās tik agresīvi, apcietinot Navaļniju.