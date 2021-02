Vai cilvēkam var būt alerģija pret vingrošanu?

Tomēr fiziskas aktivitātes var izraisīt līdzīgus alerģijas simptomus cilvēkiem, kuri cieš no reta stāvokļa, ko dēvē par vingrošanas izraisītu anafilaksi. Pastāv viena teorija par to, ka fiziskas aktivitātes izraisa endorfīnu pieplūdumu, kas savukārt liek dažām imūnsistēmas šūnām izdalīt tādas ķimikālijas kā histamīnu, rakstīts 2010. gada pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Current Allergy and Asthma Reports”.