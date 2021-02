Pētījums: klimata pārmaiņas veicināja koronavīrusa pandēmijas rašanos

Kā rakstīts jaunajā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Science of the Total Environment”, temperatūras svārstību un CO2 līmeņa atmosfērā dēļ Juņnaņas provincē Ķīnas dienvidos, kā arī Mjanmas un Laosas reģionos pagājušā gadsimta laikā ir izmainījušās tropiskās krūmāju teritorijas. Šīs izmaiņas ir padarījušas šos reģionus labvēlīgākus dažādām sikspārņu sugām no Ķīnas dienvidiem.