Covid-19: 990 jauni inficēšanās gadījumi, 32 cilvēki miruši

Starp mirušajiem trīs cilvēki bijuši vecumā no 50 līdz 60 gadiem, seši - vecumā no 60 līdz 70 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 80 gadiem un 18 - vecumā no 80 līdz 90 gadiem. Šis ir trešais lielākais vienā dienā mirušo skaits līdz šim.