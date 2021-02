Tumšie loki zem acīm: uzzini iemeslus un kā ar tiem cīnīties

Tumšo loku mazināšanai noderīgs ir C, A, E, K un D vitamīns un B grupas vitamīni, arī dzelzs. Ikdienas sabalansēts uzturs un pietiekama ūdens uzņemšana palīdzēs rūpēties par ādas veselību. Protams, ieteicama kaitīgo ieradumu, piemēram, smēķēšanas, atmešana, kā arī veselīgs darba, atpūtas un miega režīms. No mājās veicamajām procedūrām talkā nāks vēsas kompreses - gurķa šķēlītes vai tējas (melnā vai kumelīšu).

Līdzekļi ādas acu zonas kopšanai - serumi, geli, krēmi - aptiekās pieejami plašā klāstā no dažādām dermatoloģiskās kosmētikas līnijām, kuru sastāvā ir hialuronskābe, retinols, flavonoīdi, augu ekstrakti, C un E vitamīni. Lai mazinātu saules starojuma kaitīgo ietekmi uz acu zonas ādu, jālieto saules aizsargkrēmi, bet acu aizsardzībai - saulesbrilles. Ir pieejami ne tikai krēmi, kas pasargā ādu no UV starojuma, bet arī no kaitīgās zilās gaismas ietekmes.