Ceturtdien poti pret Covid-19 saņēmuši 130 pansionātu klienti un 104 darbinieki

Līdz šim kopumā vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā saņēmuši 19 480 cilvēki, bet abas devas - 15 422 cilvēki, no kuriem 606 pie otrās jeb noslēdzošās devas tikuši ceturtdien, liecina NVD dati.

No 28.decembra kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas. Savukārt 10.februārī vakcinēt sāka SAC klientus un darbiniekus, bet 11.februārī pirmās potes pret Covid-19 saņēma valsts augstākās amatpersonas un vairāki eksprezidenti.