Ārčijs kļūs par lielo brāli! Kas zināms par Saseksas hercogu gaidāmo atvasīti?

Saseksas hercogu atvase būs astotais rindā uz Lielbritānijas troni. Harijs aizvien saglabājis vietu pēctecības līnijā, neskatoties uz to, ka viņa un Megana pagājušā gada janvārī atkāpās no karaliskajiem pienākumiem.

Kopš pārcelšanās uz Kaliforniju Harijs un Megana lielākoties ir centušies pasargāt dēlu Ārčiju no sabiedrības uzmanības un tikai dažas reizes publicējuši viņa fotoattēlus.

"Viss, ko es daru, ir domāts Ārčijam, mūsu dēlam. Varbūt no ārpuses tas varētu izskatīties riskanti," sacīja Megana. "Bet ... ja jūs dzīvojat autentisku dzīvi, es pat nezinu, vai jūs to vairs definētu kā risku. Jūs vienkārši darāt to, kas ir pareizi."