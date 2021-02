Ģertrūdes ielas remonta plānošanā iesaista Rīgas iedzīvotājus

Maijā SIA "Rīgas ūdens" sāks savu inženierkomunikāciju pārbūvi, pēc tam sekos AS "Rīgas siltums" inženierkomunikāciju pārbūves darbi un pēc inženierkomunikāciju turētāju darbu pabeigšanas, plānots sākt ielas seguma atjaunošanu un labiekārtošanu. Darbi tiks organizēti trīs posmos - no Čaka līdz Barona ielai, no Barona ielas līdz Brīvības ielai un no Brīvības ielas līdz Skolas ielai.