Ogre kandidēs uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu

Ogres novada pašvaldības Kultūras konsultatīvās komisijas priekšsēdētājs, kā arī projekta "Ogre - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" pieteikuma sagatavošanas un darba grupas vadītājs Atvars Lakstīgala apgalvo, ka Ogre ir viena no visskaistākajām Latvijas pilsētām, ko atzīstot ne tikai Ogres un tās novada iedzīvotāji, bet arī pilsētas viesi.

Jau vēstīts, ka projekts "Eiropas kultūras galvaspilsēta" ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi mērķi - aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, kā arī veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.