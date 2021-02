Darbdienās no Covid-19 testēšanas kapacitātes izmanto 74%, brīvdienās - 37%

No pagājušajā nedēļā ik dienu paņemtajiem paraugiem vidēji 4354 bija iztriepes no deguna un rīkles gala un/vai mutes un rīkles gala paraugu ņemšanas punktos, 1066 šādi iegūti paraugi paņemti izbraukumos, savukārt 4566 bijuši siekalu paraugi izbraukumos jeb skrīnings. Vēl 2023 paraugi ir iztriepes no deguna un rīkles gala un/vai mutes un rīkles gala slimnīcās un citos gadījumos, turklāt šis paraugu daudzums ir atkarīgs no slimnīcās uzņemto pacientu skaita.