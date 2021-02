Baldere-Sildedze: "Repharm" melo par akciju iegādi ar mērķi sagrābt "Olainfarm"

"Šis "Repharm" paziņojums ir atklāts, publisks uzbrukums man un manai meitai Annai Emīlijai Maliginai, un citiem "Olainfarm" akcionāriem, lai piespiestu pārdot vienu no Latvijas vērtīgākajiem uzņēmumiem. Uzskatu, ka šāda "Repharm" grupas darbība ir apzināta sabiedrības un finanšu kapitāla tirgus maldināšana. "Repharm" ar šādiem paziņojumiem maldina, jo

es kā Annas Emīlijas Maliginas likumiskā pārstāve nekad neesmu vienojusies un meitas vārdā noslēgusi šādu līgumu ar "Repharm" grupu" vai ar to saistītiem uzņēmumiem,"

Viņa norāda, ka "Repharm" nav ne tiesības, ne pilnvaras attiecībā uz Annas Emīlijas Maliginas piederošajām AS "Olainfarm" akcijām un SIA "Olmafarm" daļām.

Baldere-Sildedze skaidro, ka pēc Bunduļa publiskiem izteikumiem var noprast, ka "Repharm" grupas uzņēmums AS "Rīgas Farmaceitiskā fabrika" ir iegādājusies uzņēmuma SIA "Farma Fund" kapitāldaļas, kas, acīmredzot, februāra sākumā mainījis nosaukumu no SIA "Zdorovie Europe". Baldere-Sildedze uzsver, ka ne "Farma Fund", ne "Zdorovie Europe" nav nekādu tiesību uz Annas Emīlijas Maliginas piederošajām "Olainfarm" akcijām un "Olmafarm" kapitāldaļām no 2020.gada maija.