Kā cīnīties ar pārgalvīgu braukšanu

​Piedaloties ceļu satiksmē, ikviens no mums ir atbildīgs par visu ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Taču ir konkrēti autovadītāju tipi, kas nevis rūpējas par apkārtējo drošību, bet gluži pretēji - apdraud to. Kādas ir pārgalvīga braucēja īpašības, un kā cīnīties ar atkārtotu noteikumu pārkāpšanu? To skaidro Valsts policijas Prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevics.