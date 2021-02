Elektriski bezceļos jeb kā brauc jaunais Jeep Compass 4xe

Sāksim ar to, ka šis ir modernizētais jeb jaunā modeļu gada Compass. Eiropas tirgum to tagad ražo nevis Meksikā kā agrāk, bet gan tepat Eiropā. Jaunais Compass tagad top Itālijā vienā rūpnīcā ar mazāku modeli Jeep Renegade. Taču tas nav vienīgais iemesls, kāpēc abus vieglos Jeep bieži redz kopā. Kopš 2020. gada kā Renegade, tā Compass pieejami arī kā lādējamie hibrīdi jeb 4xe.

FOTO: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

Vienlaikus Compass saglabājis vilinošo līdzību īstajam un vienīgajam Grand Cherokee. To var manīt gan skarbajā priekšdaļā, gan robustajā kabīnē, kas daudzviet atgādina Jeep beczeļu flagmani.

Normunds Avotiņš: "Astoņi litri uz simtu. To es saprotu. Kad plug-in hibrīda baterija ir tukša, patēriņš no fantastiskā "zem 2 l" palielinās četras reizes. Tas ir normāli, tā dara visi plug-in hibrīdi. Bet vienu gan es nesaprotu. Kā automobilis ar bāku, kas pilna par 3/4 var nobraukt mazāk par 200 km? Cik tad liela ir bāka?"

Lai to noskaidrotu, nolēmām pacelt "kompasu" uz pacēlāja un apskatīt no apakšas. Priekšā ir mazs 1,3 litru benzīna turbodzinējs. Citāda jaunajam Compass nemaz nav. Ap to vijas oranži vadi, kardāna nav, toties ir pamatīgas tērauda bruņas, kas noteikti sargā ko vērtīgāku par izpūtēju un katalizatoru. Tā ir elektriskā aizmugures piedziņas sistēma