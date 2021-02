Parabēns ir slikti! Vielas, no kurām izvairīties kosmētikas sastāvā!

#1 Antioksidanti - cīnās ar brīvajiem radikāļiem, mazinot ādas novecošanos. Stiprina ādas aizsargbarjeru, pasargā šūnas no toksīniem, kurus rada stress un vides agresori, kā ultravioletais un magnētiskais starojums, gaisa piesārņojums. Daži no populārākajiem antioksidantiem, kuri atrodami kosmētikas līdzekļos, ir:

#3 Glicerīns - viena no visbiežāk izmantotajām vielām matu un ādas kopšanas līdzekļos. Var būt gan augu vai dzīvnieku, gan ķīmiskas izcelsmes. Pietiekams mitruma līmenis ir veselīgas un jauneklīgas ādas pamatā - glicerīns aiztur ūdens iztvaikošanu, tādējādi saglabājot ādu pietiekami mitrinātu. Glicerīns nodrošina arī papildu ādas aizsargslāni, lai pasargātu to no ārējās vides ietekmes un kairinātājiem.

#7 Vielas, no kurām izvairīties kosmētikas sastāvā: noteikti jāizvairās no sintētiskajiem konservantiem - parabēniem, kas palīdz ilgāk uzglabāt kosmētikas līdzekļus, taču iznīcina plaša spektra mikroorganismus. Ieteicams izvairīties arī no minerāleļļas, kas ir naftas pārstrādes blakusprodukts. Lai arī pati minerāleļļa poras neaizsprosto, tā var "notvert" citas poras aizsprostojošās vielas. Kosmētikas produktos to mēdz izmantot, jo tās iegūšana ir daudz lētāka, kā arī to ir iespējams ilgi uzglabāt. Alerģiskas ādas īpašniekiem ieteicams izvairīties arī no produktiem, kuru sastāvā ir nātrija laurilsulfāts (SLS), kas visbiežāk tiek pievienots putojošajiem ķermeņa kopšanas līdzekļiem, kā arī smaržvielām.