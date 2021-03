Ko Gorbačovs vaino Padomju Savienības sabrukumā?

1985.gadā Gorbačovs kļuva par Padomju Savienības komunistiskās partijas Centrālās komitejas ģenerālsekretāru. Sešus gadus vēlāk PSRS beidza pastāvēt. Par to, kāpēc tas notika, var strīdēties joprojām.

1985.gada 11.martā kļuva par PSKP CK ģenerālsekretāru. Bijis PSRS Augstākās Padomes (AP) Prezidija priekšsēdētājs un PSRS AP priekšsēdētājs, kā arī pirmais un vienīgais PSRS prezidents laikā no 1990. līdz 1991. gadam.

Karjeru sāka prokuratūrā, bet vēlāk to turpināja novada komjaunatnes komitejā. 1978. gadā Gorbačovu izvirzīja par PSKP CK sekretāru lauksaimniecības jautājumos. 1980. gadā kļuva par Politbiroja locekli.

Saskaņā ar Viljēras Negropontes skaidrojumu, PSRS sabrukuma strukturālie cēloņi bija padomju ekonomikas stagnācija apvienojumā ar valsts budžeta aizplūšanu vērienīgos militārajos projektos, cenšoties neatpalikt no Rietumvalstīm, dārgā militārā klātbūtne ārvalstīs, nacionālisma uzplaukums Austrumeiropā un jaunās starptautiskās normas - tiesības uz pašnoteikšanos, cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšana.

Citā intervijā aģentūrai AP viņš stāstīja, ka viens no Belovežas vienošanās parakstītājiem Boriss Jeļcins tolaik esot tēlojis, ka atbalsta Gorbačova mēģinājumus panākt līgumu, kas republikām dotu plašākas pilnvaras, taču paturētu tās vienas valsts sastāvā. "Jeļcins piedalījās un to atbalstīja, taču man aiz muguras kala plānus, kā tikt vaļā no Gorbačova. Krievija bija Padomju Savienības sadalīšanās iniciatore," pauda Gorbačovs.