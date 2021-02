Kandavā un Kuldīgā “busiņa” vadītājs ar saldumiem vilina nepilngadīgus bērnus; policija sāk izmeklēšanu

Piedāvājums aizvest mājās trīs māsas vecumā no 10 līdz 13 gadiem bijis aizdomīgs, jo viņas dzīvo vien 100 metrus no notikuma vietas.

Vīrietis apgalvojis, ka pazīst meiteņu vecākus – tā ReTV Ziņām stāsta viens no vecākiem, kurš informāciju uzzinājis no savām meitām.

Aptuvenais laiks, kad vīrietis esot runājis ar bērniem, ir no pieciem līdz septiņiem vakarā, kad viņas bijušas ceļā uz blakus esošo veikalu.

Zigmars Līkums, meiteņu tētis: “Puikas jau vismaz tās mašīnas markas atšķir. Meitenes jau neatšķir ne mašīnas marku, ne ko. Līdz ar to nekas nav piefiksēts – ne mašīnas numurs, ne arī marka. Bet tā kā busiņveidīgs ir bijis. Balts. Un vīrietim vēl maska bija uzvilkta, laikam, lai seju neredzētu.” Šodien Kandavā satiktie vecāka gada gājuma cilvēki par šādu gadījumu dzirdējuši nav, taču jaunāko vidū ir satraukums.

Rihards Zariņš, Kandavas novada pašvaldības policijas priekšnieks: “Valsts policija aktīvi to visu pētīja un salīdzināja visus pulksteņus no vienas kameras līdz otrai. Tas ir tādā ziņā, lai atrastu, kas pārvietojās vienā virzienā uz to pusi, kura mums interesē.”