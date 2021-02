Siguldas novadā trūcīgākajiem piešķirs pabalstu interneta izmaksu daļējai segšanai skolēniem

Pabalstu izmaksā par vienu interneta pieslēguma pakalpojumu izglītojamā mājsaimniecībai laikposmā no šā gada 1.februāra ne ilgāk kā līdz 2020./2021.mācību gada beigām un ne biežāk kā vienu reizi mēnesī.

Lai pieteiktu pabalsta nepieciešamību, kādam no izglītojamā vecākiem vai likumiskajam pārstāvim Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums brīvā formā, kopija interneta pieslēguma pakalpojuma līgumam, kuru noslēdzis kāds no izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem, iepriekšējo mēnešu rēķinu izdrukas par interneta pieslēguma pakalpojuma nodrošināšanu, bet ne vecākas par sešiem mēnešiem laikposmā no 2021.gada 1.februāra, kā arī izglītības iestādes atbalsta personāla atzinums, ja tāds ir attiecināms, sacīja Brikmane.