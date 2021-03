FOTO: Ekrānuzņēmums no TV Auto ziņām

Kā tikt atpakaļ uz ceļa, ja gadījies ieslīdēt grāvī

Labam ceļam abās pusēs ir grāvis, kurā diemžēl šad tad sanāk ieslīdēt. Cēloņi var būt visdažādākie - pārāk liela slīdamība, pārāk liels ātrums, spēkrata vadītāja meistarības trūkums. Lai kurš no šiem cēloņiem arī būtu izraisījis negadījumu, uz ceļa kaut kā ir jāatgriežas, un bieži vien pat nav vajadzīgs traktors - pietiek vien ar nelielu palīdzību no malas, tikai svarīgi ir zināt, kā to izmantot.