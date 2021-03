Pirmo reizi ar Covid-19 slima mazuļa organismā novērota strauja koronavīrusa mutācija

Izmantojot gļotādas paraugus no jaundzimušā un mātes, tika sekvencēts vīrusa genoms un noskaidrojās, ka bērns ar Covid-19 saslimis, vēl esot mātes miesās, rakstīts izdevumā "The Conversation".

Pētnieki vēlāk atklāja, ka vīrusa genoms mazulī un mātē bija identisks. Pēc ķeizargrieziena bērns nekavējoties tika izolēts no mātes un nesaskārās ne ar vienu no ģimenes locekļiem. Tika apstiprināts, ka mazulis patiesi ir inficējies vēl pirms savas dzimšanas.

Nozīmīgākais atklājums bija izmaiņas, kuras zinātnieki novēroja placentā. Tā embriju apgādā ar asinīm un barības vielām, kā arī aizvāc nevajadzīgās vielas. Tā ir kritiski svarīga embrija augšanai un labklājībai. Šajā gadījumā atklājās, ka puse no placentas audiem bija bojāti. Placenta bija iekaisusi no abām pusēm, un tajā atradās koronavīrusa proteīni.

Māte no Covid-19 ātri vien atkopās un jau četras dienas pēc ķeizargrieziena tika izrakstīta no slimnīcas. Mazulim vēl gan nāksies uzturēties slimnīcā, ņemot vērā, ka viņš netika līdz galam iznēsāts.

Pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “The British Journal of Obstetrics and Gynaecology”, ir viens no nedaudzajiem pētījumiem, kuros aplūkota koronavīrusa transmisija caur placentu. Iepriekšējos pētījumos arī tika novēroti placentas bojājumi un palēnināta sirdsdarbība embrijam. Tomēr joprojām vīrusa nonākšana no mātes mazulī caur placentu ir ļoti reta parādība.