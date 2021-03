Viltus banku darbinieki no iedzīvotājiem pirmdien izmānījuši 16 000 eiro

Pirmdien Rīgas Teikas iecirknī tika saņemta informācija no kādas Purvciema mikrorajona iedzīvotājas, ka no viņas konta pazuduši 12 000 eiro. Izrādījās, ka cietušajai zvanījis kāds krievu valodā runājošs vīrietis, kurš apgalvojis, ka ir "Luminor Latvija" bankas darbinieks un ka no izsaucējas konta kāds mēģinot noņemt naudu.