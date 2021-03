Bez kalniem, iespējams, nebūtu dzīvības uz Zemes

Varētu domāt, ka procesi, kuru ietekmē radās kalnu grēdas un to varenās smailes, ir beigušies pirms miljardiem gadu. Tomēr tā vis nav – daži kalni turpina augt, bet daži, gluži pretēji, sarūk, turklāt Zemes attīstības vēsturē ir bijis posms, kad kalni ir bijuši pavisam nīkulīgi. Izrādās, ka kalniem un to erozijai ir būtiska loma planētas attīstībā – no “pirmatnējās okeāna zupas” līdz sarežģītām dzīvības formām.