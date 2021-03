Uz asteroīda pirmo reizi atrastas dzīvībai nozīmīgas organiskas vielas

Lielākā daļa Zemes meteorītu ir cēlušies no S tipa asteroīdiem, tāpēc tas, ka uz tā atradās Zemes dzīvībai svarīgas sastāvdaļas, ir plats solis tuvāk sapratnei, kā uz mūsu planētas varēja rasties dzīvībai labvēlīgi apstākļi. Līdz pat šim brīdim lielākā daļa organisku vielu pētījumu koncentrējās uz asteroīdiem, kas bagāti ar oglekli.

Aplūkojot Japānas zondes iegūtos paraugus, pētnieku komanda atklāja, ka pats materiāls, kas iegūts no asteroīda, ir laika gaitā evolucionējis un piedzīvojis ekstrēmus apstākļus. Šis process ir līdzīgs dzīvības veidošanās procesam uz Zemes. Tas viss mums ļauj labāk saprast, kā uz Zemes veidojās agrīnā bioķīmija.

“Šis atklājums ir ārkārtīgi aizraujošs un atklāj sarežģītas detaļas par asteroīdu vēsturi un par to, ka tā evolūcijas ceļi ir līdzīgi tiem, kas norisinājās Zemes pirmsākumos,” komentēja zinātnieki.

Kopš “Hayabusa” atgriešanās uz Zemes 2010. gadā nodalītas un sašķirotas ir vairāk nekā 900 asteroīda daļiņas. Mazāk nekā 10 daļiņas ir pētītas organiskās ķīmijas kontekstā, tiesa, visās daļiņās tika atrastas no oglekļa veidojušās molekulas.

Pagājušajā gadā ar paraugiem no C klases asteroīda “Ryugu” atgriezās Japānas zonde “Hayabusa2”. Ņemot vērā tās savākto iežu daudzumu, ir skaidrs, ka drīz mēs iegūsim daudz jaunas informācijas par to, kā kosmosā evolucionē organiskās ķimikālijas.