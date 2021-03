Auto apdrošināšana ir bizness. Lūk, kā tas notiek

Labā ziņa ir tā, ka vien daži respondenti ir norādījuši, ka kāds apdrošināšanas kompānijas pārstāvis ir piedāvājis sadarbību balstīt personīgā labuma gūšanā jeb citiem vārdiem – komerciālajā korupcijā.

Tātad tā tiek veidota, balstoties tikai un vienīgi saimnieciskā interesē. Taču jāņem vērā, ka šajā procesā iesaistītas ir trīs puses. Apdrošinātājs, kurš vēlas pelnīt ar savu pakalpojumu, serviss, kurš vēlas pelnīt ar savu darbu, un klients, kurš vēlas saņemt savu auto līdzvērtīgā stāvoklī, kāds bijis pirms negadījuma. Neatkarīgi no tā, vai par to ir samaksājis viņš pats, pērkot KASKO, vai kāds neuzmanīgs autovadītājs ar savu OCTA. Tādēļ turpmāk apskatīsim sadarbības aspektus, kuri tieši skar arī galveno iesaistīto dalībnieku, klientu jeb auto lietotāju intereses.

Jautājumā par to, kuras apdrošināšanas kompānijas nosūta klientus uz lētāku servisu, līderi atkal ir BAN, kuru norādījuši 40% servisu, tālāk seko BALTA ar 22%, Compensa ar 16%, IF 12%, ERGO un Gjensidige ar 6%, un tikai viens serviss norādījis, ka tā rīkojas arī BTA un Swedbank. Tāpat 40% servisu ir norādījuši, ka BAN ir aktīvākais tāmju samazinātājs, nenorādot tam pamatojumu. Te gan ne mazāk aktīvas ir arī pārējās apdrošināšanas kompānijas, BALTA min 37%, Gjensidige 34%, Compensa 31%. Visretāk minētā trijotne ir IF un Swedbank ar 15%, kā arī ERGO, kuru minējuši vien 9% servisu.

Vēlme ietaupīt uz izmaksām ir saprotama, taču iespējas ir visai ierobežotas. Rezerves daļu cenas ir viena no šādām iespējām. Sevišķi aktuāli tas ir jaunākiem automobiļiem, kuriem dažādu elementu cenas ir visai augstas, piemēram lukturi, drošības spilveni un atsevišķas virsbūves daļas, kā arī dažādas dārgas tehnoloģijas, kas saistītas ar drošību un ekoloģiju.

Viena no iespējām ietaupīt remonta izmaksas ir lētāku rezerves daļu lietošana, un šo iespēju cenšas izmantot visas apdrošināšanas kompānijas un visai aktīvi veicina izmantot neoriģinālās, nezināmas izcelsmes un kvalitātes rezerves daļas.

Šajā kategorijā līderis ir BALTA, kuru minējuši 50% servisu, daudz neatpaliek arī BAN ar 47% un BTA, Gjensidige ar 34%. Visretāk ar to nodarbojas ERGO, Swedbank un IF, kuras minējuši 22% servisu. Bez tam BALTA ir gājusi vēl tālāk. Gadījumos, kad to neapmierina remonta tāmēs piedāvātā detaļu cena, tā piegādā tās pati. To kā BALTA iecienītu sistēmu ir norādījuši 78% servisu.

Tas viss uzliek papildu slogu servisiem arī ilgtermiņā un padara servisus par apdrošinātāju sirdsapziņas ķīlniekiem. Jo, kā zināms, par remonta un rezerves daļu kvalitāti klienta priekšā atbildīgs ir serviss, jo uz šiem darbiem ES noteiktajā kārtībā attiecas arī garantijas periods. Kad remontētais luktura korpuss atkal salūzīs vai izrūsēs apdrošinātāja piegādātais nezināmās izcelsmes motora pārsegs, klienta priekšā atbildēs serviss, ne apdrošinātājs. Nemaz nerunājot par drošības un ekoloģijas kritērijiem. Tādēļ daudzi aptaujātie arī norāda uz milzīgo izmaksu samazināšanas spiedienu uz darba stundu likmēm, kuras jau šobrīd ir tik zemas, ka zemāk ir vien ēnu ekonomika. Bez tam šis darba izmaksu spiediens komplektā ar pieaugošo tendenci taupīt uz rezerves daļu izmaksām, piegādājot nezināmas izcelsmes daļas vai liekot remontēt to, ko remontēt tehnoloģiski nav paredzēts, liek uzdot jautājumu – vai klients tiešām saņem to, par ko maksā apdrošinātājiem, respektīvi – vai apdrošinātāji nodrošina to, ka automašīna tiek atgriezta līdzvērtīgā stāvoklī, kādā tā bija pirms negadījuma.

Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs: