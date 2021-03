"Masku afēra" satricina Vācijas politisko arēnu pirms reģionālajām vēlēšanām

Nikolass Lēbels no Vācijas kancleres Angelas Merkeles pārstāvētajiem kristīgajiem demokrātiem (CDU) un Georgs Nisleins no CDU Bavārijas māsaspartijas Kristīgi sociālās savienības (CSU) skandāla dēļ paziņojuši par aiziešanu no politikas.