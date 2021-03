Rajevskis valdībā prezentētos ierobežošanas scenārijus sauc par "gaužām jocīgiem"

Viņš norādīja, ka, skatoties valdības un Krīzes padomes kopsēdi, pat ļoti koncentrējoties, neesot bijis iespējams līdz galam saprast, kas Operatīvās vadības grupas (OVG) prezentācijā bija sarakstīts. Rajevskis pavēstīja, ka nebūtu brīnums, ja arī paši ministri to ne līdz galam sapratuši, jo viņu attieksme tāpat bijusi savdabīga. Tas savukārt ļaujot pieļaut, ka prezentācija bija vāji sagatavota un haotiska.

Runājot par to, vai plašākai sabiedrībai varētu būt skaidrs, ar ko atšķirtas "A" variantā, par kuru konceptuāli vienojās valdība, noteiktie ierobežojumi no tiem, kādi ir spēkā jau tagad, politologs pauda nostāju, ka sabiedrība niansēs varētu neiedziļināties un, iespējams, nesaprast atšķirības, līdz ar to viss tā arī paliks - prezentācijas un lēmumu līmenī.