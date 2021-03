Uz dzīvi Latvijā pārvākusies leģendārā Alfa Romeo Alfetta GTV6 2.5

Alfa vēsturiski ir izcēlusies ar dizainu, un šis modelis – GTV6 – it īpaši ar savu V6 dzinēju. Līdz ar to konkrētā auto izvēle bija balstīta uz auto vēsturi un askētisko dizainu. Automašīna tika iegādāta Somijā un ar "Kurbada" palīdzību transportēta uz Rīgu.

Alfa Romeo automašīnas allaž likušas entuziastu pulsam sisties straujāk. Iemesli var būt dažādi – no satriecoša dizaina līdz nervozām trīsām, izdzirdot par bojājumiem vēstošus trokšņus mehānismos, kur itāļu inženiera ģēnijs sastop dievišķu ignoranci par remonta vajadzībām.

Ja Alfetta GT būtu palikusi pie četru cilindru dzinējiem, šī Alfa, iespējams, tā arī paliktu vēstures ierakstos kā glīts un, žurnāla CAR vārdiem runājot, “adekvāts” sporta automobilis. Taču 1980. gadā, vienlaikus ar restailingu, Alfetta GT saņēma arī 2,5 litru V6 motoru no Alfa Romeo 6 un kļuva par “Alfetta GTV6 2.5”, respektīvi, automašīnu attēlos. Par spīti tam, ka motoram nebija jādala mašīnas priekšpuse ar ātrumkārbu, tam tik tikko pietika vietas zem motorpārsega, jo Alfetta bija relatīvi mazs auto (4,26 x 1,65 x 1,33 metri). Patiesībā vietas nepietika, tāpēc GTV6 tika pie savas firmas zīmes – motorpārsega ar kupri un plastmasas vāciņu tieši virs inžektora korpusa, jo kaprīzo karburatoru vietā GTV6 tika pie Bosch L-Jetronic “iešprices”. Tā gan nepadarīja automašīnu nedz ekonomiskāku, nedz uzticamāku. Kādā no Gran Turismo sērijām Džeremijs Klārksons klāsta, ka plastmasas vāciņš GTV6 nepieciešams kā lētāk nomaināma detaļa, ja ieplūdes korpuss pašaizdedzes (backfiring) dēļ trāpa pa motorpārsegu. Iespējams, ka šī leģenda ir izdomāta, tāpat kā metode atstāt izspiestu sajūgu ar slotaskāta palīdzību, lai sajūga disks nesakustu ar spararatu. Tomēr, kā jau vairums itāļu automašīnu, GTV6 noteikti nebija bez grēka. Tas ir plašāk pazīstams ar ķēpīgu ātrumu pārslēgšanu, ko ilustrē spilgts dialogs no tā paša raidījuma: