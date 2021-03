No Balvu novadā saņemtiem un pārbaudītiem 68 siekalu testiem Covid-19 atklāts 2,9% gadījumu

No 68 nodotiem testiem Balvu novada siekalu paraugu nodošanas vietās, kas tālāk tika nodoti Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam "Bior", 66 neuzrādīja inficēšanos ar Covid-19. Divi paraugi jeb 2,9% no to kopapjoma uzrādīja Covid-19.