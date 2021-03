Vakcīnu piegādātājs "Oribalt" skaidrojas, kāpēc laikus netika piegādātas aizsargpotes

Runājot par problēmām ar SIA "Oribalt Rīga", Kasparāns uzsvēra, ka patlaban ir apkopota informācija par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem, kā notikusi vakcīnu izvadāšana NVD pārstāvim esot uz vietas. Paralēli NVD ir pieprasījis no uzņēmuma oficiālu informāciju, lai no savas puses apliecinātu un apstiprinātu pārskatus par to, kā šīs līgumsaistības ir pildītas.