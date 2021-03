Līdz 2100. gadam vasara varētu kļūt 6 mēnešus gara

Šis un citi potenciālie faktori ļauj labāk saprast, kā globālā sasilšana ietekmē sezonas, kā arī to, kā laikapstākļi varētu nākotnē mainīties.

Lai to noskaidrotu, pētījuma autori aplūkoja vidējās gaisa temperatūras ziemeļu puslodē no 1952. līdz 2011. gadam. Īpaši viņi vēlējās uzzināt, kā gadu no gada ir mainījies sezonu iestāšanās laiks.