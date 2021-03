Cīņa par lašiem

Pavasaros, kad vietējās lašupītes ar joni uz jūru nes palu ūdeņus, zem ūdens akmeņu kaudzītēs dzimst jauna dzīvība. Precīzi mēnesi un dienu, kad tas notiek, pateikt nevar, ikru attīstības ātrumu mēra grāddienās - jo siltāka ziema, jo ātrāk tas notiek ātrāk. Pērn oktobrī, tad, kad ūdens temperatūra noslīdēja līdz +6 grādiem un tajā bija izšķīdis gana daudz skābekļa, laši un taimiņi no jūras devās uz nārstu pa gadu simtiem un tūkstošiem ierastajām upēm. Atrada oļiem bagātu vietu, kur mātīte ar asti sasita kaudzītē oļus un vienlaikus ienērsa ikrus. Turpat grozījās tēviņi, kas izlaida ūdenī pieņus – kad tas notiek, ūdens paliek balts kā piens. Kad ikri apaugļoti, var sākties zivju kāpuriņa augšana. Pēc izšķilšanās laša mazuļi visa saldūdens perioda laikā dzīvo seklos, krāčainos upju posmos, netālu no nārsta ligzdas vietas un medī ūdens kukaiņus. Tad pamazām tuvojas jūrai, pierod pie sājā Baltijas jūras ūdens un dodas lielajā dzīvē ķert brētliņas un pieņemties miesās, lai pēc vairākiem gadiem atgrieztos dzimtajā upītē uz nārstu.

Latvijā laši un taimiņi nārsto Gaujas, Irbes, Salacas un Ventas baseina upēs. Kāpēc šīs lielās zivis iecienījušas tikai dažas upītes? Kas vainas citām? Pirmkārt, šīs zivis uz nārstu nāk no jūras, tātad – ja upe ietek jūrā vai līcī, ir lielāka iespēja, ka tajā iepeldēs zivis no jūras. Bet pats galvenais, lai nārsta vietās ir īstā lieluma oļi. To izmēram ir nozīme - ja akmeņi būs par lielu, mātītei būs par maz spēka tos sasist kaudzītē, bet ja par smalku - tad atkal nekā. Tāpēc lašveidīgās zivis spēj nārstot tikai vietās ar noteikta izmēra oļiem. Pēc nārsta ikri saķeras kopā ar akmeņiem, paliek kaudzes iekšpusē, tur tie pasargāti no ikru ēdājiem, tajā pašā laikā cauri oļiem plūst ūdens un apgādā ikrus ar pietiekamu daudzumu skābekļa. Ja upītē bebru vai HES aizsprostu dēļ nebūs straumes, ikri sabojāsies.