Kāpēc viņi to negrib? Stāsta cilvēki, kas plāno atteikties no vakcīnas

Bažas izraisījušas ziņas par to, ka AstraZeneca noslēgtā vienošanās ar ES paredz, ka kompānijai nav jāuzņemas saistības par kaitējumu blakņu dēl, kā rakstīja, piemēram, Reuters. Tāda vienošanās ar ES panākta apmaiņā pret ātrākām piegādēm un zemāku cenu.

Advokātu biroja Sorainen partnere, zvērināta advokāte Ieva Andersone un ZVA Re:Check skaidro, ka gan šo, gan citu vakcīnu gadījumā visus izdevumus, kas saistīti ar to izraisīto komplikāciju ārstēšanu, saskaņā ar likumu finansē valsts, nevis vakcīnu ražotāji. Savukārt, ja cilvēkam pēc vakcīnas radītām blaknēm ir vēlme iegūt kādu kompensāciju, piemēram, par morālo kaitējumu, ir iespēja vērsties tiesā. Ne Covid-19, ne kādas vakcīnas nav izņēmums. Gadījumos, ja kādas problēmas radušās tieši ārsta darbības vai bezdarbības dēļ, kompensāciju iespējams saņemt Ārstniecības riska fondā.

Ko nozīmē ziņa, ka AstraZeneca nav jāuzņemas atbildība? Andersone skaidro, ka no līguma starp kompāniju un ES izriet: “ES dalībvalstis, kas ir šī līguma puses, ir apņēmušās: ja šādas prasības tiks celtas pret AstraZeneca, un AstraZeneca samaksās tiesas sprieduma rezultātā šādam prasītājam, tad dalībvalstis to atlīdzinās.” Tas nenozīmē, ka cilvēki nevar vērsties pret kompāniju tiesā, lai saņemtu atlīdzību. “Indivīdu, kas potenciāli celtu prasību un saņemtu atlīdzību, tas neskar. Viņam ir visas tās pašas tiesības, kas parasti,” apstiprina Andersone.

Ko es saņemšu pretī?

Nevēlēšanos vakcinēties radījusi arī sajūta, ka vakcīnas saņemšana neko dzīvē nemainīs. Tas ir Laura galvenais arguments. Viņš ir karavīrs, un viņam vakcinēties vajadzētu obligāti, taču Lauris nolēmis pret to cīnīties. Iemesls nav uzskats, ka vakcīna varētu kaitēt vai ka medijos par to nestāsta patiesību. Par vakcināciju viņš daudz nav domājis, un ziņām parasti regulāri līdzi neseko, lai gan krīze un biežā ierobežojumu maiņa likusi to darīt vairāk. Vīrieti neapmierina tas, ka vismaz pagaidām nav paredzēti ierobežojumu atvieglojumi tiem, kas vakcinējušies. Veselības ministrija Re:Check norādīja, ka pagaidām neplāno pārskatīt atvieglojumus vakcinētajiem, jo vēl nav pilnīgi skaidrs, vai vakcinācija aptur vīrusa izplatību.

Vakcinācija var nepasargāt no infekcijas izplatīšanas

Iespēja vīrusu izplatīt arī pēc vakcinācijas ir vēl viens iemesls, ko sauc Guntis. Šobrīd vēl tik tiešām nav pilnīgas skaidrības par to, cik lielā mērā vakcīnas aptur vīrusa transmisiju.

Pirmās indikācijas liecina, ka AstraZeneca vakcīna varētu mazināt transmisiju par 67%. Pimšķietami arī Pfizer vakcīna vīrusa izplatību varētu mazināt, secinājušas divas pētnieku grupas no Izraēlas. Savukārt vēl neapstiprinātajai Johnson&Johnson vakcīnai tiek lēsta 74% efektivitāte pret asimptomātisku infekciju, raksta The New York Times, lai gan FDA uzsver, ka secinājums pagaidām izdarīts no neliela pētījumu dalībnieku skaita, tāpēc uz to pilnīgi paļauties nevar. Novavax vakcīnai pētījumos ar makakiem izdevās apturēt transmisiju pilnībā, kas radījis cerību par līdzīgu efektu, arī vakcinējot cilvēkus.