10 signāli, lai saprastu, ka streiku pieteikušas nieres? Jā, arī krākšana naktīs!

Nieres ir kā ķermeņa filtrs, kas attīra asinis no atkritumvielām un tās nodod tālāk izvadīšanai no organisma ar urīnu. Farmaceits Vadims Brižaņs skaidro:

Viena no izteiktākajām pazīmēm, kas var rasties, ja nieres kvalitatīvi nefunkcionē, ir nogurums. To bieži sasaista ar vienkāršu ķermeņa pārslodzi vai nepilnvērtīgu izgulēšanos, taču vāja nieru funkcija mēdz izpausties kā spēku izsīkums un grūtības koncentrēties: “Nieres veido hormonu, kas liek ķermenim radīt sarkanās asins šūnas. Ja to ir mazāk, asinis nespēj piegādāt muskuļiem un smadzenēm tik daudz skābekļa, cik nepieciešams,” norāda Mēness aptiekas farmaceits Vadims Brižaņs.