Viss dažu klikšķu attālumā jeb kā par salīdzinoši nelielām izmaksām ielēkt e-komercijas vilcienā

- No “Mozello” klientu bāzes Latvijas tirgus ir lielākais, bet tas sastāda mazāk nekā pusi no visiem mūsu klientiem. Darbojamies arī citās Eiropas Savienības valstīs, kur arī mums ir savi klienti. Tāpat mums ir klienti aiz okeāna – no ASV un Kanādas. Tomēr globāli raugoties, lielākais klientu skaits ir no Eiropas Savienības. Šo tirgu mēs vislabāk saprotam, un tāpēc mēs labāk varam arī šeit operēt. “Mozello” ir pieejams 18 valodās, jo mums ir laba lokalizācija.