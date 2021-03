“Rīgas meži” iegulda miljonu eiro divās ēkās un medījuma apstrādes iekārtās, lai izglītotu bērnus par medībām

Bijušais SIA “Rīgas meži” valdes priekšsēdētājs Aivars Tauriņš norāda, ka: "Zaļā klase" ir viens no maniem dzīves labākajiem darbiem, ko esmu veicis. Un esmu dziļi pārliecināts, ka tur nekas nav izšķērdēts un tas ir tikai kāda trauksmes cēlāja viedoklis. Mums bija paredzēta jaunā mednieku skola. Mēs to no pirmās dienas gribējām izdarīt. Lai šī sadaļa mežrūpniecībā būtu adekvāti parādīta un mēs redzētu, kā tas notiek. Lai nebūtu nekādas kaktu padarīšanas. Lai tas notiktu civilizēti, tā kā pienākas. Tas tā kā viss bērniem. Tas tikai bērniem domāts. Nevienam citam."