Par NEPLP politiku saturam mazākumtautību valodās

Trīs no tiem runā par iespēju veidot pašiem savas ziņas mazākumtautību valodās. Droši vien ne visi no šiem projektiem būs veiksmīgi. Taču ir redzams, ka interese par šo nišu ir, un NEPLP pieliks maksimālas pūles, lai projekti startētu pēc iespējas ātrāk. Februārī, izsludinot konkursus medijiem par iespēju saņemt finansējumu, NEPLP izšķīrās atbalstīt ziņu un informatīvi analītisko saturu tikai latviešu valodā. Skaidrojums tam ir pavisam vienkāršs – ja runājam par televīzijām, šobrīd komerctirgū nav neviena nacionāla līmeņa spēlētāja, kurš jau veidotu šādu saturu mazākumtautību valodās. Savukārt atņemt finansējumu jau veiksmīgi sevi pierādījušiem medijiem, kas veido saturu valsts valodā par labu kaut kam nezināmam nebūtu pieņemami. Komerctelevīzijām vispirms būtu jāizveido projekts, jāparāda tā darbība praksē, jāparāda, kas tas tieši ir, un tad arī būs iespēja saņemt valsts finansējumu. Nevis otrādi – ka valsts maksā milzīgas summas, neko nezinot par konkrēto projektu un tā lojalitāti Latvijas valstij. Līdz ar to kāds no jaunajiem projektiem nākotnē noteikti varētu pretendēt uz NEPLP finansējumu, taču šobrīd tādu piešķirt būtu tuvredzīgi.